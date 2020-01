Vibonese-Reggina, Orlandi: “I tifosi amaranto potrebbero fare la differenza”

Verso Vibonese-Reggina, il doppio ex ai microfoni della Gazzetta del Sud: "Nostalgia dei bei tempi in amaranto, ma domenica non tiferò per nessuna delle due squadre".

Ricordi indelebili e risultati importanti, legati sia alla Reggina che alla Vibonese. Nevio Orlandi, grande ex della gara in programma domenica al Razza di Vibo Valentia, ha espresso le sue emozioni ai microfoni della Gazzetta del Sud.

Di seguito, la lunga intervista realizzata dal collega Natalino Licordari.

IL DODICESIMO UOMO-Toscano ha la fortuna di avere due squadre. Credo che gli amaranto siano favoriti, ma alla fine è un derby con tutte le possibilità variabili. Tutto dipenderà anche dalle condizioni del terreno di gioco che non mi sembra sia il massimo. Non è ovviamente in pessimo stato come quello di Bisceglie, ma presenta qualche irregolarità. Fondamentale anche l’apporto del pubblico. Ci saranno tanti tifosi amaranto che con il loro incitamento potrebbero fare la differenza. Nel campionato passato andò così.

ATTENTI A QUEI…QUATTRO-La Reggina deve tenere d’occhio gli ex Emmausso, Redolfi e Petermann, oltre che Bubas, al rientro dopo la squalifica. La Vibonese è imprevedibile, soprattutto in casa. All’andata la Reggina si dimostrò superiore. Gare di ritorno più complicate rispetto a quello di andata? E’ sempre stato così. Le squadre si sono assestate sotto l’aspetto tattico e in campo c’è maggiore equilibrio. Nel momento in cui hai necessità di fare risultato devi badare al sodo. I punti pesano di più rispetto alla prima parte della stagione.

MODICA SQUALIFICATO-Assenza di Modica può incidere? Penso di no. Solitamente le partite si preparano durante la settimana, non è importante quindi se sia o meno in panchina. Un tecnico non incide più del trenta per cento.

LA GRANDE FAMIGLIA…Nostalgia amaranto? Sinceramente si. Eravamo una famiglia, ognuno di noi sapeva cosa fare. Ho avuto la fortuna di collaborare con Pino Benedetto e Lillo Foti, due dirigenti lungimiranti. Non dimentichiamoci che il Sant’Agata nacque da un’idea di Benedetto. Avevamo un settore giovanile all’avanguardia che sfornò gente come Belardi, Cozza e Perrotta. Ruoli strategici anche quelli ricoperti da Gabriele Martino, Franco Iacopino e Franco Gagliardi.

CHE VINCA IL MIGLIORE-Ho visto la partita col Bari in televisione, giusto l’uno a uno finale. Sei punti di distacco non sono pochi considerando che il livello del campionato è inferiore rispetto a quello dello scorso anno. Le difficoltà di Catanzaro e Catania lo hanno reso meno competitivo. Penso che gli amaranto riusciranno a rimanere in testa fino a maggio, me lo auguro. Per chi tiferò domenica? Per nessuna delle due. Vinca il migliore. Spero sia un derby spettacolare, corretto in campo e sugli spalti.