Reggina, Corazza: “Presto tornerò a segnare. Inseguitrici? Pensiamo solo a noi”

Joker sta per tornare. Simone Corazza è tornato a dire la sua in merito al momento della capolista Reggina, questa volta ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Di seguito, tutti i passaggi dell’intervista rilasciata dal bomber al collega Lorenzo Vito.

IL GOL TORNERA’-Sono sereno, l’importante è il bene della squadra, perché presto riprenderò a segnare. La classifica marcatori? Ci terrei a vincerla, ma non è un’ossessione. Dovessi riuscirci, sarebbe un orgoglio, ma il traguardo principale è un altro…

MANCANO QUATTRO PUNTI-Con Reginaldo abbiamo giocato più partite assieme, ma mi sono trovato bene con tutti. Siamo attaccanti con caratteristiche diverse, ma giochiamo in sintonia. Stiamo attraversando un periodo nel quale la fortuna non ci aiuta. Tuttavia domenica col Bari abbiamo dimostrato le nostre qualità, pur se usciamo dal doppio confronto con il rammarico di aver lasciato quattro punti.

GRUPPO STRAORDINARIO-Dobbiamo tenere le antenne dritte fino all’ultimo. Siamo un gruppo straordinario, sarebbe un peccato sprecare quanto di buono fatto sin qui. Il Bari è una grande squadra, comunque guardiamo a noi, siamo la capolista e non dobbiamo fermarci più. I sei punti di vantaggio. Bisogna stare in guardia, tutti sperano in un nostro passo falso ma anche gli altri possono sbagliare. Il nostro percorso è stato fin qui straordinario e non vogliamo fermarci proprio adesso.

LA VIBONESE-Scenderanno in campo per batterci e metteranno in campo qualcosa in più. Dobbiamo essere bravi a pensare solo a noi e aumentare il vantaggio sulle inseguitrici. Il campionato è ancora lungo, è necessario che noi rimaniamo concentrati. Un riconoscimento e un ringraziamento va comunque ai nostri tifosi, che dimostrano di essere di categoria superiore. Anche a livello personale mi stanno vicini ed è un fatto molto stimolante.