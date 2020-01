Reggina, ultimo giorno di mercato: calma piatta all’orizzonte

Ultimo giro, prima del gong. Stasera, alle ore 20, il calciomercato destinato ai club professionistici manderà agli archivi pure la finestra invernale. L’Hotel Sheraton di Milano si prepara a ricevere la solita ondata di addetti ai lavori, che proveranno a piazzare gli ultimissimi acquisti ed al contempo sistemare i giocatori in esubero.

Un via-vai frenetico che inizierà questa mattina e finirà stasera, con la Reggina che questa volta farà da spettatrice, o quasi. Il club dello Stretto ha piazzato subito i tre calciatori che, secondo mister ed area tecnico-dirigenziale, andranno ad impreziosire ulteriormente un organico capace di dominare il campionato fino a dicembre. Le possibilità che arrivino ulteriori volti nuovi è quasi pari allo zero, anche perché non avrebbe senso andare a “toccare” ulteriormente un mosaico, quello sapientemente diretto da mister Toscano, che fino ad oggi, nonostante la leggera flessione degli ultimi tempi, ha portato risultati eccezionali.

L’attenzione dunque, si sposta sulle uscite. Come riportato ieri sera, al momento sia Matteo Rubin che Hachim Mastour sembrano destinati ad indossare la maglia amaranto anche nella seconda metà di stagione, al di là dello spazio che riusciranno a ritagliarsi.

Salvo stravolgimenti dunque, l’unico fronte aperto porta ad Abdou Doumbia: la partenza dell’ex Livorno sembrava certa, ma negli ultimi giorni sono notevolmente aumentare le possibilità di vedere l’attaccante ancora in riva allo Stretto. E’ vero che anche in questo caso di spazio non ce ne sarebbe tantissimo, ma si tratta pur sempre di un elemento la cui tecnica non si discute, fenato non certo dallo scarso rendimento ma bensì dai continui infortuni rimediati sin dall’avvio del suo trasferimento a Reggio, risalente a circa un anno fa. La situazione resta sul “cinquanta e cinquanta”, ma non ci stupiremmo affatto se alla fine anche Doumbia restasse al servizio di mister Toscano. In quest’ultimo caso, la Reggina si ritroverebbe con un quinto attaccante in grado di dare una mano nello sprint finale verso la B, e chiuderebbe l’ultimo giorno di mercato senza nessun movimento.