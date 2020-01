Reggina, sospiro di sollievo: Sounas verso l’ok per la trasferta di Vibo

Ultime News

Prima la trasferta di Vibo, in un clima quasi casalingo visto l’esodo annunciato dei tifosi amaranto al Razza, poi un’altra sfida importantissima nella corsa alla B, contro la Ternana. In vista del secondo big match...

Le assenze per infortunio di Desiderio Garufo (molto probabile il rientro con la Ternana) e Nicolas Bresciani (i tempi di recupero si sono decisamente allungati…), riducono di parecchio le scelte di Mimmo Toscano sulle...

Reggina

Matteo Rubin, al pari di Abdoud Doumbia, non ha più la valigia in mano. E’ questa la novità per quanto concerne il calciomercato della Reggina. Un calciomercato che, lo ricordiamo, salvo occasionissime dell’ultimo...