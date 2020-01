LIVE! Calciomercato serie C girone C: acquisti, cessioni e rose aggiornate

Serie C girone C: su ReggioNelPallone.it, fino al 31 gennaio, il calciomercato e le rose di tutte le 20 squadre...

Dall’Avellino alla Viterbese Castrense. Tutti i movimenti ufficiali del girone C di serie C ed i cambiamenti nella composizione delle 20 rose, compresa ovviamente quella della Reggina.

Una pagina continuamente aggiornata, che vi terrà compagnia fino a venerdì 31 gennaio, giorno del gong del calciomercato invernale…

AVELLINO

Allenatore: Capuano.

Mercato in entrata: Izzillo, c (svc-Pisa), Dini, p (Parma-pt), Federico, c (svc-San Martin), Bertolo, d (Az Picerno-td).

Mercato in uscita: Petrucci, d (svc).

Rosa attuale

Portieri: Abibi, Dini, Pizzella, Tonti.

Difensori: Bertolo, Celjak, Illanes, Laezza, Morero (c)Nijie, Parisi, Zullo.

Centrocampisti: Carbonelli, Federico, De Marco, Di Paolantonio, Evangelista, Izzillo, Karic, Micovschi, Palmisano, Rossetti, Silvestri.

Attaccanti: Albadoro, Alfageme, Charpentier.

AZ PICERNO

Allenatore: Giacomarro

Mercato in entrata: Romizi, c (svc-Albinoleffe), Cecconi, a (Pro Vercelli-td), Ripa a (svc-Sicula Leonzio), Zaffagnini, d (svc-Sambenedettese), Squillace (svc).

Mercato in uscita: Calabrese, a (svc), Soldati, d (Venezia-fpt), Fusco, p (Gladiator-pt), Bertolo, d (Avellino-td), Fiumara, d (svc), Caidi, d (Ravenna-td), Langone, a (Fidelis Andria-pt), Sambou, c (Fidelis Andria-pt).

Rosa attuale

Portieri: Cavagnaro, Doannaianna, Pane.

Difensori: Fontana, Guerra, Lorenzini, Priola, Squillace, Vanacore, Zaffagnini.

Centrocampisti: Calamai, Cerase, Cristiano, Donnarumma, Giardinetti, Kosovan, La Vigna, Melli, Montagno, Pitarresi, Romizi, Vrdoljak.

Attaccanti: Cecconi, Esposito (c), Filogamo, Nappiello, Ripa, Ruggieri, Santaniello, Sparacello.

BARI

Allenatore: Vivarini.

Mercato in entrata: Ciofani, d (Pescara-td), Laribi, c (Verona-pt), Maita, c (Catanzaro-td).

Mercato in uscita: Kupisz, c (Trapani-pt), Floriano, a (svc).

Rosa attuale

Portieri: Frattali, Liso, Marfella.

Difensori: Berra, Cascione, Ciofani, Corsinelli, Costa, Di Cesare (c), Esposito, Perrotta, Sabbione.

Centrocampisti: Awua, Bianco, Folorunsho, Hamlili, Laribi, Maita, Scavone, Schiavone, Terrani.

Attaccanti: Antenucci, D’Ursi, Ferrari, Neglia, Simeri.

BISCEGLIE

Allenatore: Mancini.

Mercato in entrata: Joao Silva, d (svc-Trapani), Trovade, c (svc-SudTirol), Sierra, a (svc-Espanola), Petris, c (Crotone-pt), Nacci, c (Pisa-pt), Romani, c (svc-Fossano).

Mercato in uscita: Piccinni, d (Chiasso-td), Letizia, a (svc).

Rosa attuale

Portieri: Borghetto, Casadei.

Difensori: Cardamone, Diallo, Hristov, Karkalis, Joao Silva, Mastrippolito, Murolo, Tarantino, Turi, Zigrossi.

Centrocampisti: Abonckelet, Armeno, Camporeale, Estol, Nacci, Petris, Rafetraniaina, Romani, Spedaliere, Trovade, Ungaro, Zibert.

Attaccanti: Dellino, Ebagua (c), Ferrante, Gatto, Longo, Montero, Sierra, Tessadri.

CASERTANA

Allenatore: Ginestra.

Mercato in entrata: Petta, d (Sicula Leonzio), Cerofolini (p-Fiorentina-pt).

Mercato in uscita: Floro Flores, a (rit), Chiacchio, a (Cavese-td), Gonzalez, d (svc).

Rosa attuale

Portieri: Crispino, Cerofolini, Galluzzo, Zivkovic.

Difensori: Caldore, Ciriello, Lame, Longo, Longobardo, Paparusso, Petta, Rainone (c), Silva, Zivkov.

Centrocampisti: Clemente, D’Angelo, Genovese, Lezzi, Matese, Origlia, Santoro, Varesanovic, Zito.

Attaccanti: Adamo, Castaldo, Cavallini, Gambino, Starita.

Allenatore: D’Angelo.

CATANIA

Allenatore: Lucarelli.

Mercato in entrata: Salandria, c (Reggina-td), Vicente, c (svc-Juve Stabia).

Mercato in uscita: Di Piazza, a (svc-Catanzaro), Lodi, c (svc-Triestina), Fornito, c (Rende-td), Catania, a (Sicula Leonzio-td), Bucolo, c (Sicula Leonzio-td), Manneh, a (Carrarese-fpt), Llama, c (svc), Rossetti, a (svc-Messina).

Rosa attuale

Portieri: Furlan, Martinez.

Difensori: Biondi, Calapai, Esposito, Marchese, Mbende, Noce, Pinto, Saporetti, Silvestri.

Centrocampisti: Biagianti (c), Curcio, Dall’Oglio, Di Grazia, Mazzarani, Rizzo, Salandria, Vicente, Wellbeck.

Attaccanti: Barisic, Curiale, Di Molfetta, Distefano, Sarno.

CATANZARO

Allenatore: Auteri.

Mercato in entrata: Carlini, c (svc-Juve Stabia), Bleve, p (Lecce-pt),Di Piazza, a (svc-Catania), Tulli, a (Trapani-td), Contessa, d (Feralpi Salò-td), Corapi, c (svc-Trapani), Atanasov, d (Viterbse-td).

Mercato in uscita: Fischnaller, a (svc-Sudtirol), Elizalde, d (Pescara-fpt), Maita, c (Bari-td), Adamonis, p (Lazio-fpt), Figliomeni, d (svc), Favalli, d (Reggiana-td), Risolo, c (Virtus Francavilla-pt), Nicastro, a (svc-Padova).

Rosa attuale

Portieri: Bleve, Di Gennaro, Mittica.

Difensori: Atanasov, Celiento, Contessa, Martinelli, Nicoletti, Quaranta, Pinna, Riggio, Signorini.

Centrocampisti: Bayeye, Carlini, Corapi, Cristiano, De Risio (c), Di Livio,Tascone, Statella, Urso.

Attaccanti: Bianchimano, Casoli, Di Piazza, Doudou Mangni, Giannone, Kanoute, Novello, Tulli.

CAVESE

Allenatore: Campilongo.

Mercato in entrata: Badan, c (Verona-pt), Ricchi, d (Empoli-pt),Guadagno, c (Sangiustese-pt), Chiacchio, a (Casertana-td), Cernaz (svc-Pescara), Cesaretti, a (svc-Gubbio), D’Andrea (Fidelis Andria-fpt).

Mercato in uscita: El Ouazni (svc), Goh (svc), Stranges, a (svc-Fidelis Andria).

Rosa attuale

Portieri: Bisogno, D’Andrea, Kucik.

Difensori: Badan, Barba, D’Ignazio, Galfano, Marzorati, Marzupio, Matino, Nunziante, Polito, Rocchi, Ricchi, Spaltro.

Centrocampisti: Bulevardi, Castagna, Favasuli (c), Guadagno, Lulli, Masawoud, Matera, Maza, Russotto.

Attaccanti: Addessi, Cernaz, Cesaretti, Chiaccio, De Rosa, Di Roberto, Germinale, Sandomenico.

MONOPOLI

Allenatore: Scienza.

Mercato in entrata: Oliana, d (Rimini-td),Tsonev, c (Lecce-pt).

Mercato in uscita: Cavallari, d (Rimini-td), Ferrara, d (Sicula Leonzio-pt), Milli, p (Lecce-fpt), Mendicino, a (Rimini-td).

Rosa attuale

Portieri: Antonino, Bozzi, Gallitelli, Menegatti.

Difensori: Antonacci, Arena, De Franco (c), Hadziosmanovic, Maestrelli, Mercadante, Oliana, Pecorini, Rota, Tazzer.

Centrocampisti: Carriero, Donnarumma, Fella, Giorno, Nina, Piccinni, Triarico, Tsonev, Tuttisanti.

Attaccanti: Cuppone, D’Addabbo, Jefferson, Mariano, Moreo, Nanni, Salvemini.

PAGANESE.

Allenatore: Erra

Mercato in entrata:

Mercato in uscita: Cavucci, d (Savoia-fpt), Lidin, c (Pisa-fpt).

Rosa attuale

Portieri: Baiocco, Campani, Scevola.

Difensori: Acampora, Dramè, Mattia, Panariello, Perri, Sbampato, Schiavino, Stendardo (c).

Centrocampisti: Bonavolontà, Bramati, Caccetta, Capece, Carotenuto, Gaeta.

Attaccanti: Alberti, Calil, Diop, Guadagni, Musso, Scarpa.

POTENZA

Allenatore: Raffaele.

Mercato in entrata: Golfo, a (Parma-pt), D’Angelo, c (Livorno-pt).

Mercato in uscita: Breza, p (Potenza-ptor), Arcidiacono, a (svc), Vuletich, a (svc), Lorusso, c (Gelbison-pt).

Rosa attuale

Portieri: Brescia, Ioime.

Difensori: Casillo, Di Somma, Giosa, Emerson, Panico, Sales, Sepe, Silvestri.

Centrocampisti: Coccia, Coppola, D’Angelo, Dettori (c), Iuliano, Ricci, Viteritti.

Attaccanti: Gassama, Golfo, Ferri Marini, Franca, Isgrò, Longo, Murano, Souare..

REGGINA

Allenatore: Toscano.

Mercato in entrata: Liotti, d (svc-Pisa), Nielsen, c (svc-Sarpsborg 08), Sarao, a (svc-Cesena).

Mercato in uscita: Salandria, c (Catania-td).

Rosa attuale

Portieri: Farroni, Geria, Guarna.

Difensori: Bertoncini, Blondett, Garufo, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Marchi, Rossi, Rubin.

Centrocampisti: Bianchi, Bellomo, Bresciani, De Francesco, De Rose (c), Mastour, Nielsen, Paolucci, Rivas, Rolando, Sounas.

Attaccanti: Corazza, Denis, Doumbia, Reginaldo, Sarao.

RENDE

Allenatore: Rigoli.

Mercato in entrata: Fornito, c (Catania-td).

Mercato in uscita:

Rosa attuale

Portieri: Borsellini, Palermo, Savelloni.

Difensori: Ampollini, Bruno, Drkusic, Germinio, Nossa, Origlio, Palermo, Vitofrancesco.

Centrocampisti: Blaze, Caligiuri, Cipolla, Collocolo, Fornito, Giannotti, Godano, Loviso, Murati, Ndiaye, Offidani, Rossini, Scimia, Sicuro.

Attaccanti: Coly, Crusco, Libertazzi, Morselli, Vivacqua (c).

RIETI

Allenatore: Beni.

Mercato in entrata: Celli, d (Pescara), Russo, a (Napoli), Serena, c (Padova, td).

Mercato in uscita: Marcheggiani, a (svc), Palma, c (svc-Turris).

Rosa attuale

Portieri: Addario, Lazzari, Merelli, Pegorin.

Difensori: Aquilanti, Bellopede, Celli, Diallo, M.Esposito, Granata, Sette, Tiraferri, Zanchi, Zitelli.

Centrocampisti: Arcaleni, C.Esposito, Marchi, Obodo, Poddie, Serena, Tirelli, Zampa.

Attaccanti: Bartolotta, Beleck, De Paoli, De Sarlo, Del Regno, Russo.

SICULA LEONZIO

Allenatore: Grieco.

Mercato in entrata: Provenzano, c (Imolese-pt),Fasan, p (svc-Falkirk), Ferrara, d (Monopoli-pt), Adamonis, p (Lazio-pt), Bachini, d (svc-Arzignano), Lia, d (Juve Stabia-pt), Catania, a (Catania-td), Bucolo, c (Catania-td).

Mercato in uscita: Polverino, p (svc)Petta, d (Casertana, td), Bollino, a (svc-Bitonto), Ripa a (svc-Az Picerno), Megelaitis, c (Gubbio-td), Sidibe, c (Marina di Ragusa-pt), Noto, p (Marina di Ragusa-pt), Giambanco, c (Marsala-pt), Manfrè Cataldi, a (svc).

Rosa attuale

Portieri: Adamonis, Fasan, Governali, Nordi.

Difensori: Bachini, De Rossi, Ferrara, Ferrini, Lia, Parisi, Talarico, Tafa, Sabatino, Sosa (c).

Centrocampisti: Bucolo, Cozza, Diara, Esposito, Maimone, Palermo, Provenzano, Sicurella, Terranova.

Attaccanti: Bariti, Catania, Grillo, Lescano, Rausi, Scardina, Sinani, Vitale.

TERAMO

Allenatore: Tedino.

Mercato in entrata: Diakite, d (Olympia Agnonese-td), Fiore, d (svc-Cercle Bruges).

Mercato in uscita: Cianci, a (Carpi-pt).

Rosa attuale

Portieri: Lewandowski, Tomei, Valentini.

Difensori: Diakite, Iotti, Cancellotti, Cristini, Di Matteo, Fiore, Florio, Piacentini, Soprano, Tentardini.

Centrocampisti: Arrigoni (c), Bombagi, Costa Ferreira, Ilari, Lasik, Minelli, Mungo, Santoro, Viero..

Attaccanti: Birligea, Cappa, Magnaghi, Martignago.

TERNANA

Allenatore: Gallo

Mercato in entrata:

Mercato in uscita:

Rosa attuale

Portieri: Iannarilli, Marcone, Tozzo.

Difensori: Bergamelli, Celli, Diakitè, Mammarella (c), Mucciante, Nesta, Parodi, Russo, Sini, Suagher.

Centrocampisti: Damian, Defendi, Furlan, Paghera, Palumbo, Proietti, Salzano, Viola.

Attaccanti: Ferrante, Niosi, Onesti, Marilungo, Partipilo, Repossi, Torromino, Vantaggiato.

VIBONESE

Allenatore: Modica.

Mercato in entrata: Sgambati, d (svc-Agropoli), Militano, a (svc-Palmese).

Mercato in uscita: Cani. a (svc), Allegretti, a (svc-Foggia), Gualtieri, d (Atletico Terme di Fiuggi), Maniscalchi, c (svc-Corigliano).

Rosa attuale

Portieri: Greco, Mengoni, Quaranta.

Difensori: Altobello, Ciotti, Del Col, Mahrous, Malberti, Redolfi, Sgambati, Tito.

Centrocampisti: Militano, Petermann, Prezioso, Prezzabile, Pugliese, Raso, Taurino, Tumbarello.

Attaccanti: Berardi, Bernardotto, Bubas (c), Di Santo, Emmausso, Napolitano, Rezzi.

VIRTUS FRANCAVILLA

Allenatore: Trocini.

Mercato in entrata: Ekuban, a (Verona-td), Gallo, d (Lecce-pt), Risolo, c (Catanzaro-pt), Castorani, c (svc-Ligorna).

Mercato in uscita: Sottoriva, p (svc-Legnano).

Rosa attuale

Portieri: De Luca, Costa, Poluzzi.

Difensori: Albertini (c), Calcagno, Caporale, De Vita, Delvino, Gallo, Marino, Nunzella, Pambianchi, Pino, Sparandeo, Tiritiello.

Centrocampisti: Bovo, Castorani, Gigliotti, Marozzi, Mastropietro, Risolo, Tchetchoua, Zenuni.

Attaccanti: Baclet, Ekuban, Perez, Puntoriere, Vazquez.

VITERBESE CASTRENSE

Allenatore: Calabro.

Mercato in entrata: De Santis, d (Siena-td), Bunino, a (Pescara-pt).

Mercato in uscita: Atanasov, a (Catanzaro-td), Milillo, d (Lecco-td).

Rosa attuale

Portieri: Biggeri, Maraolo, Pini, Vitali.

Difensori: Baschirotto, Bianchi, De Giorgi (c), De Santis, Markic, Negro, Scalera, Zanoli.

Centrocampisti: Antezza, Bensaja, Besea, Bezziccheri, Corinti De Falco, Errico, Palermo, Sibilia, Urso.

Attaccanti: Bunino, Molinaro, Pacilli, Svidercoschi,Tounkara, Volpe.