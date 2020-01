La Reggina ed i cartellini gialli: sono sempre quattro i calciatori a rischio squalifica…

Verso Vibonese-Reggina, quattro calciatori salteranno la super-sfida con la Ternana in caso in caso di ammonizione.

Prima la trasferta di Vibo, in un clima quasi casalingo visto l’esodo annunciato dei tifosi amaranto al Razza, poi un’altra sfida importantissima nella corsa alla B, contro la Ternana.

In vista del secondo big match che si giocherà consecutivamente al Granillo, la Reggina dovrà continuare a prestare attenzione ai cartellini gialli.

Sono sempre quattro, i calciatori amaranto in diffida: si tratta di capitan De Rose, Sounas, De Francesco e Reginaldo, i quali verranno automaticamente squalificati per un turno alla prossima ammonizione. La situazione dunque, è identica a quella che ha preceduto Reggina-Bari: un cartellino giallo, porterebbe i calciatori sopracitati a saltare la partitissima contro le Fere, in programma lunedì 10 febbraio.