Mercato Reggina, salgono anche le quotazioni di Rubin

Matteo Rubin, al pari di Abdoud Doumbia, non ha più la valigia in mano. E’ questa la novità per quanto concerne il calciomercato della Reggina. Un calciomercato che, lo ricordiamo, salvo occasionissime dell’ultimo istante, difficili da ipotizzare, in entrata si chiuderà con gli arrivi di Liotti, Nielsen e Sarao.

Tornando all’esterno sinistro, le sue quotazioni inerenti una permanenza in amaranto si sono alzate notevolmente anche per via dell’emergenza sulle fasce che in questo momento sta riguardando la compagine di Toscano: Garufo è ancora out, mentre il recupero di Bresciani, che pareva imminente, è destinato a slittare.

Rubin è approdato in amaranto firmando un biennale, fino ad oggi per lui dieci presenze tra campionato e coppa, delle quali quattro da titolare.

