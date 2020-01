Trebisacce-Isola C.R., respinto il reclamo degli ospiti

Nessun altro scossone nella classifica del campionato di Eccellenza calabrese. Il Giudice Sportivo territoriale infatti, ha omologato il risultato della sfida fra il Trebisacce e l’Isola Capo Rizzuto (2-1 in favore dei locali), respingendo il reclamo della società ospite, la quale aveva chiesto lo 0-3 a tavolino sostenendo che un calciatore avversario non avesse potuto prendere parte alla gara in quanto doveva ancora scontare una precedente squalifica.

Di seguito, il testo contenuto nel comunicato 119 e pubblicato sul sito ufficiale del CR Calabria.

DELIBERE

gara del 19/ 1/2020 TREBISACCE – ISOLA CAPO RIZZUTO

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 112 del 23.01.2020;

letto il reclamo con il quale la società Isola Capo Rizzuto chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, sostenendo che il giocatore Pensabene Gianluca Andrea avrebbe preso parte alla gara stessa illegittimamente in quanto squalificato; in quanto il citato giocatore avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica inflittagli da questo Giudice Sportivo Territoriale a partire dal 17.01.2020, data successiva alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n.108 del 16.01.2020;

lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Trebisacce;

rilevato che il giocatore Pensabene Gianluca Andrea era stato espulso nella gara Trebisacce – Morrone del 08.01.2020 e squalificato da questo Giudice Sportivo Territoriale per UNA giornata di gara;

considerato che il citato giocatore per effetto dell’automatismo della sanzione, senza declaratoria (art. 137 punto 2 C.G.S.), ha scontato la giornata disqualifica non prendendo parte alla gara Trebisacce – Bovalinese del 12.01.2020 e di conseguenza poteva prendere legittimamente parte alla gara oggetto di reclamo; delibera

1) rigettare il reclamo ed incamerare il relativo contributo di accesso alla giustizia;

2) omologare il risultato della gara TREBISACCE – ISOLA CAPO RIZZUTO : 2-1.