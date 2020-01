Mercato Reggina, Mastour vicinissimo alla conferma in amaranto…

Nonostante abbia disputato fin qui soltanto una manciata di minuti nella sfida contro la Virtus Francavilla, Hachim Mastour dovrebbe continuare la sua stagione in riva allo Stretto.

La Reggina crede fermamente nelle potenzialità tecniche dell’ex “ragazzino prodigio”, che nel prossimo futuro potrebbe anche ritagliarsi un ruolo decisamente più di rilievo nello scacchiere amaranto. Allo stesso tempo, l’ex Milan si trova a meraviglia in questa sua nuova avventura calcistica, ed è fermamente intenzionato a dimostrare il suo valore a mister Toscano ed al club.

Per tali motivi, sono davvero alte le possibilità che le richieste di prestito inerenti il fantasista italo-marocchino (ultima, in ordine temporale, quella del Siena), vengano rispedite al mittente. Mastour è approdato in riva allo Stretto lo scorso ottobre, firmando un contratto fino al 2022.

f.i.