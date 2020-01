Reggina, il programma delle giovanili amaranto

Sono sette le gare che, da venerdì 31 gennaio fino a lunedì 3 febbraio, vedranno di scena le giovanili amaranto. A scendere in campo per prima, sarà l’Under 17 regionale, impegnata venerdì pomeriggio contro i pari età del Roccella. Sabato toccherà invece alla Berretti, in campo al centro sportivo Sant’Agata contro la Cavese. Domenica spazio alla doppia sfida contro la Virtus Francavilla, per il campionato Nazionale Under 15 ed Under 17, e per la trasferta sul campo del CSPR 94, per il campionato regionale Under 15.

Chiusura programma lunedì, con l’Under 15 femminile e l’Under 13 nazionale, impegnate nei rispettivi derby con Vibonese e Catanzaro…

Di seguito, il programma completo, così come pubblicato da reggina1914.it.

Campionato Under 15 Femminile, 6ª giornata

Reggina-Vibonese, lunedì 3 febbraio ore 15:15

Centro Sportivo Sant’Agata, campo numero 3 – Via delle Industrie, Reggio Calabria (RC)

Campionato Berretti Nazionale girone F, 14ª giornata

Reggina-Cavese, sabato 1 febbraio, ore 14:30

Centro Sportivo Sant’Agata, campo numero 3 – Via delle Industrie, Reggio Calabria (RC)

Campionato Under 17 Nazionale girone E, 15ª giornata

Reggina-Virtus Francavilla, domenica 2 febbraio, ore 15:00

Centro Sportivo Sant’Agata, campo numero 3 – Via delle Industrie, Reggio Calabria (RC)

Campionato Under 15 Nazionale girone E, 15ª giornata

Reggina-Virtus Francavilla, domenica 2 febbraio, 13:00

Centro Sportivo Sant’Agata, campo numero 3 – Via delle Industrie, Reggio Calabria (RC)

Campionato Regionale Under 17 girone D, 15ª giornata

Roccella-Reggina, venerdì 31 gennaio, ore 15:00

Campionato Regionale Under 15 girone D, 20ª giornata

CSPR 94-Reggina, domenica 2 febbraio, ore 10:30

Campionato Nazionale Under 13 Pro, 6ª giornata

Catanzaro-Reggina, lunedì 3 febbraio, ore 17:00

Stadio Nicola Ceravolo, campo B – Catanzaro (CZ)