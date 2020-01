Reggina, per la difesa potrebbe esserci una conferma in blocco

Dovrebbero cominciare dalla difesa, le conferme della capolista Reggina. Al Razza di Vibo Valentia infatti, Mimmo Toscano potrebbe riproporre lo stesso pacchetto arretrato già visto all’opera contro il Bari.

Tra i pali, Enrico Guarna non è in discussione. La fiducia che tecnico e società ripongono nell’estremo difensore, non può certo essere messa in discussione dal pomeriggio infausto di Castellammare e dal rinvio sballato da cui è scaturita la punizione che ha portato al pareggio del Bari. Davanti a Guarna, agiranno sicuramente Daniele Loiacono e Marco Rossi, altri due punti fermi di questa Reggina.

In difesa, il dubbio può riguardare Daniele Gasparetto e Davide Bertoncini. L’ex Ternana è favorito, sia perché il compagno di reparto è tornato ad allenarsi solo oggi, sia per la prova autoritaria offerta contro il Bari, a dispetto della “clientela difficile” e di una gara che lo ha visto giocare titolare in campionato per la prima volta.

Fuori dai giochi Paolo Marchi, tornato ad allenarsi martedì dopo un lungo stop dovuto ad intervento chirurgico, mentre Edoardo Blondett potrebbe essere utilizzato in un’altra zona del campo…

A.C.