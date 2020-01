Locri, Zampaglione non molla: “Più forti di prima!”

La penalizzazione inflitta agli jonici non spaventa il cannoniere amaranto, che attraverso facebook ha espresso tutta la sua carica in vista della trasferta sul campo dell'Isola.

I tre punti di penalizzazione inflitti dal TFN in merito ad una vicenda risalente alla scorsa stagione e riconducibile alla precedente proprietà, rischiano di pesare come un macigno per il Locri, scivolato dal settimo al nono posto della classifica e distante ora quattro lunghezze dall’ultima posizione utile per accedere alle semifinali playoff.

A dispetto di ciò, gli amaranto jonici non intendono gettare la spugna. A suonare la carica è bomber Mimmo Zampaglione, autore fin qui di una stagione straordinaria che lo ha visto andare in gol 16 volte su 19 giornate di campionato. L’attaccante ha espresso il suo pensiero in modo breve ma quanto mai significativo, pubblicando sul proprio profilo facebook una foto che vede la squadra abbracciarsi dopo un gol seguita dalla scritta PIU’ FORTI DI PRIMA!!!

Un messaggio chiaro, alla vigilia di una sfida, quella sul campo dell’Isola, che il Locri sarà assolutamente costretto a vincere, in attesa di notizie inerenti il ricorso annunciato dal club in merito alla sopracitata penalizzazione.

*Per vedere il post originale di Zampaglione, clicca sulla foto in basso.