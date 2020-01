Cittanovese, Ferraro: “Il Savoia gioca il miglior calcio, ma ci proveremo…”

Leggera flessione per la Cittanovese, che dopo una strepitosa serie di vittorie consecutive ha incamerato un solo punto nelle ultime due partite. Alla vigilia della difficilissima trasferta sul campo del Savoia, seconda forza del torneo, il tecnico dei giallorossi Francesco Ferraro è intervenuto ai microfoni del portale oplontini.com.

“I cambiamenti rispetto a quando non c’ero io? Posso solo dire che quando sono arrivato qui, ho trovato una buona intelaiatura– si legge nell’intervista realizzata dal collega Pasquale De Falco- indice di una squadra che era stata ben allenata dal mio predecessore e che ha mostrato subito grande disponibilità, cominciando a lavorare secondo i miei canoni ed i miei principi…”.

Il pareggio casalingo contro il Corigliano, secondo Ferraro non è certo da buttare. “Sono un allenatore, per cui so analizzare bene le partite e a volte capita di vincere con un solo tiro in porta, delle altre, di costruire tanto senza però riuscire a portare a casa neanche un punto. L’ultima gara disputata, rientra tra queste ma sono ugualmente contento perché il nostro obiettivo, nel girone di ritorno, e’ quello di cercare sempre di muovere la classifica, provando a raggiungere l’obiettivo salvezza il più in fretta possibile.

Savoia in lotta per il ritorno nel calcio professionistico, ma all’andata vinse la Cittanovese, guidata in quel periodo da Franceschini. “Non ho visto il match di andata ma domenica giocheremo contro la squadra che esprime il miglior calcio del girone. E’ una squadra forte con un allenatore importante. Conosco la piazza; per noi è una partita proibitiva ma proveremo a dare il massimo per cercare di portare a casa, il miglior risultato possibile”.