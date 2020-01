Reggina, da domani gli amaranto lavoreranno a porte chiuse

Quello di stamattina, è stato l’ultimo allenamento settimanale a cui i tifosi e gli addetti ai lavori della Reggina hanno potuto assistere in vista di Vibo Valentia.

Da domani in poi, il centro sportivo Sant’Agata tornerà ad essere “top secret”. Ad annunciarlo, attraverso una breve nota, il sito ufficiale del club. “La Reggina- si legge- comunica che le sessioni di allenamento di venerdì 31 gennaio e sabato 1 febraio si svolgeranno a porte chiuse”.

Una decisione che di certo non coglie di sorpresa, dal momento che sin dall’inizio della stagione mister Toscano, così come del resto la stragrande maggioranza dei suoi colleghi, ha sempre preferito blindare gli ultimi due allenamenti, per preparare in assoluto riserbo le ultime mosse tattiche da contrapporre agli avversari.