Gazzetta dello Sport: “Reggina, a Vibo con Bellomo e Reginaldo”

Secondo la Gazzetta dello Sport, rispetto al pareggio casalingo contro il Bari potrebbero esserci due novità per quanto riguarda l’undici iniziale con cui la Reggina si presenterà al Razza di Vibo.

“Si prospetta una Reggina più spavalda– scrive il collega Lorenzo Vitto-, con il ritorno di Bellomo alle spalle del tandem d’attacco Corazza-Denis. Anche se inizialmente potrebbe toccare a Reginaldo fare coppia con il capocannoniere del campionato, e di conseguenza il Tanque argentino partirà dalla panchina”.

Anche la Rosea, mette in evidenza la massiccia partecipazione della tifoseria reggina alla trasferta. “Tifoseria amaranto in fibrillazione e pronta ad invadere Vibo. Polverizzati in poche ore i tagliandi (1250) riservati ai tifosi della Reggina per il settore ospiti”.