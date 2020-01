Reggina, Corazza: “Tifosi straordinari, noi dobbiamo spingere al massimo…”

Dopo un girone d’andata a ritmi da record, Simone Corazza e la Reggina stanno vivendo una fase di comprensibile rallentamento. Il bomber della capolista, ancora a caccia del primo gol personale del 2020, ha fatto il punto della situazione ai microfoni del collega Eugenio Marino, il quale lo ha ascoltato per il Corriere dello Sport.

JOKER STA TIRANDO IL FIATO…La forza del gruppo, la solidità del progetto, il grande sostegno dei tifosi, davvero straordinari. Li sento vicini in ogni momento. In questo periodo sto ricevendo messaggi affettuosi e di incitamento che mi aiutano moltissimo. Io bloccato? Capita a tutti gli attaccanti, dopo una lunga serie positiva, di fermarsi per tirare il fiato. E’ importante, però, che ci siano altri ad andare in rete. Così vuol dire che la squadra c’è.

LEZIONE SALUTARE-La prova col Bari? Vista la sconfitta contro la Virtus Francavilla abbiamo imparato la lezione e ci siamo rimessi in carreggiata. Superato il momento di leggera flessione dobbiamo progredire ancora perché si sapeva che il girone di ritorno ha ritmi diversi, le squadre si sono rinforzate e gli avversari mettono qualcosa in più per ottenere punti importanti per la salvezza.

SPRINT DECISIVO-Il Bari è pericoloso come le altre, ma abbiamo sempre sei punti di vantaggio. Bisogna continuare con determinazione. Per ora non abbiamo ancora vinto. Sappiamo di non potere abbassare la guardia. Tutti vogliono conquistare punti, soprattutto contro la capolista. Vibonese? Il nostro pensiero rimane quello della vittoria per migliorare la classifica. Saranno gare diverse e tutte complicate. Impossibile individuarne una più facile delle altre. Noi siamo abituati a pensare partita dopo partita. Nessuna tabella di marcia e niente pronostici, , dobbiamo spingere al massimo e basta.

MASSIMA CONCENTRAZIONE-Abbiamo 6 punti di vantaggio e vogliamo conservarli. Anzi, stiamo lavorando per aumentarli. Siamo concentrati e abbiamo la stessa fame messa in allenamento e in tutte le partite del girone d’andata. Io posso promettere di dare il massimo per tornare subito al gol. Meglio se saranno due per confermare le nostre certezze.