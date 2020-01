Missiroli carica gli amaranto: “Reggina, sei padrona del tuo destino…”

Di padre in figlio. Ne ha fatta di strada Simone Missiroli, esploso con la maglia amaranto ed oggi punto fermo della Spal in serie A. In una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta del Sud e realizzata dal collega Natalino Licordari, il centrocampista ha affrontato l’argomento Reggina tra passato, presente e futuro. Non poteva mancare una dedica al papà, Battista, anch’esso amatissimo ex centrocampista della compagine dello Stretto, venuto a mancare tre anni or sono.

LA CAPOLISTA-Reggina squadra solida, merita il primato. Contro il Bari è andata a un passo dalla vittoria, ma il pareggio non inficia minimamente. la prestazione fornita. Un plauso va a Mimmo Toscano, valore aggiunto di un gruppo fantastico. Ho apprezzato la passione del pubblico. C’erano più di sedicimila spettatori, è tornato l’entusiasmo di una volta grazie al Presidente Gallo.

VERSO VIBO-Un derby è sempre una gara particolare. Favoriti gli amaranto, anche se i rossoblù hanno le potenzialità per mettere in difficoltà chiunque. Le insidie sono sempre dietro l’angolo. Il girone C è molto complicato, forse più difficile rispetto agli altri due raggruppamenti. Se la Reggina dovesse ripetere la stessa prestazione di domenica credo che riuscirà a conquistare la vittoria.

PADRONI DEL PROPRIO DESTINO-Denis e Reginaldo mi hanno impressionato. Nonostante l’età non più verde, sono ancora decisivi. Splendido il colpo di testa in avvitamento con il quale Denis ha sbloccato il risultato contro il Bari. Conosco bene De Rose per averci giocato assieme in maglia amaranto. Il vantaggio si è ridotto, ma sei lunghezze sulla coppia Bari-Ternana non sono poche. Reggina ancora padrona del proprio destino. Meglio stare davanti che essere costretti a inseguire.

FIGLI DEL SANT’AGATA-I contatti con Barillà sono frequenti, parliamo spesso della nostra Reggina. Ritorno a Reggio? Per il momento mi trovo benissimo a Ferrara e intendo rispettare il contratto. Auguro alla società del Presidente Gallo di riportare nuovamente Reggio nel calcio che conta. Nella vita mai dire mai, se dovessero esserci i presupposti perché no. Il primo amore non si scorda mai.

COME TUTTO EBBE INIZIO…Giocavo nel Reggio Junior e feci un provino. Mi presero e lì iniziò il mio percorso. Ringrazio mio padre che mi ha spinto a diventare calciatore e mi ha insegnato i valori della vita, come del resto ha fatto mia madre.