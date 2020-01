Vibonese-Reggina, storie di ex: Redolfi, il primo gol amaranto visto da Luca Gallo

Gara da ex per Alex Redolfi, che domenica affronterà la Reggina

Domenica, a partire dalle ore 17:30, al ”Luigi Razza” di Vibo Valentia andrà in scena il match tra Reggina e Vibonese, valido per il ventiquattresimo turno del girone C di Serie C. La compagine amaranto ritroverà tre ex tra le fila rossoblu e, tra questi, vi è Alex Redolfi.

Bergamasco di Calcinate, il centrale difensivo classe ’94 ha salutato la Reggina nell’agosto scorso per approdare proprio tra le fila del sodalizio rossoblu. Dodici le presenze nello scorso campionato con la maglia amaranto, con la quale ha collezionato, tra l’altro, due reti: una in amichevole contro il Foligno ed una in campionato contro il Trapani (1-1), primo gol amaranto visto dal vivo da Luca Gallo, presente per la prima volta al ”Granillo” in quella gara del 30 dicembre 2018, prima del passaggio di proprietà. Redolfi che, nella stagione attuale, ha disputato il ritiro precampionato con la Reggina (prima al Sant’Agata e poi a Cascia), risultando inizialmente tra le prime opzioni del pacchetto arretrato di Toscano.

Ad oggi, a Vibo è tra i titolari di mister Modica, anche per via dell’infortunio di Altobello che, di fatto, ha spianato la strada al centrale cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, che con grinta e senza paura ha impressionato la piazza vibonese risultando, ad oggi, tra i perni della difesa rossoblu.

Dalla Calabria alla Calabria: per lui, il tragitto in estate è stato breve. E domenica tornerà al ad affrontare la Reggina, davanti ai tantissimi tifosi amaranto che arriveranno in terra vibonese.