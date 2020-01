Vibonese-Reggina, storie di ex: Petermann, perno del centrocampo di Modica

A distanza di circa un anno dal suo addio, domenica Davide Petermann ritroverà la Reggina, sua ex squadra, che domenica andrà in scena al ”Luigi Razza” di Vibo Valentia per la sfida alla Vibonese, valida per la 24esima giornata del girone C di Serie C.

Il centrocampista romano classe ’94, approdato a Vibo verso la fine di luglio, ha totalizzato 23 presenze (tra campionato e coppa Italia) con la maglia rossoblu, siglando quattro reti e diventando uno dei pilastri del centrocampo rossoblu di mister Modica.

Forza fisica, tecnica e visione di gioco al servizio dell squadra, con il tiro dalla distanza che rimane il suo marchio di fabbrica (già sfoderato in più circostanze). Dopo qualche acciacco iniziale, l’ex Palermo ha così conquistato i tifosi rossoblu.

Nella sua esperienza a Reggio Calabria, Petermann ha totalizzato 14 presenze (di cui due in coppa Italia), siglando due assist ma restando a secco di gol. La sua ultima presenza in maglia amaranto risale alla prima gara vista dal presidente Luca Gallo al “Granillo”, ovvero quella contro il Trapani (1-1). Da lì in poi, la sua cessione in prestito alla Pistoiese, il rientro in amaranto in estate e subito via per la nuova avventura alla Vibonese.

Dall’amaranto al rossoblu, domenica ci sarà anche Davide Petermann tra gli ex amaranto che affronteranno la Reggina.