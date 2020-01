Reggina, l’imprescindibilità di Denis

Esencial. Determinante, imprescindibile, dallo spagnolo. Lingua del ”Tanque”, lingua di Germàn Denis, che in questo momento si sta rivelando tale con la maglia della Reggina, il cui attacco, ad oggi, parla sempre più argentino.

L’attaccante di Lomas de Zamora sta vivendo un vero e proprio momento di forma in riva allo Stretto, dove con il passare delle giornate ha iniziato a mettere sempre più benzina nelle gambe, crescendo notevolmente sotto aspetto fisico-atletico e riuscendo ad amalgamarsi bene all’interno del gruppo.

Considerato un colpo da novanta da alcuni ed un calciatore ormai ”bollito” da altri, ”El Tanque” ha finora risposto con i fatti, sul campo, a suon di gol. Ben nove, ad oggi, in 745 minuti giocati, per una media di un gol ogni 83 minuti (circa). In gol da tre partite consecutive, Denis ha realizzato 5 delle 7 reti messe a segno degli amaranto nelle ultime sei partite, confermando così il proprio momento di forma e mandando in estasi i tifosi amaranto, sempre più ”pazzi” del Tanque.

E se fino a qualche partita addietro si poteva considerare Simone Corazza come unico intoccabile del reparto avanzato amaranto, in questo momento, almeno ai nostri occhi, sembra essere proprio Denis l’attaccante da cui non si può prescindere. Carisma, personalità ed esperienza al servizio della squadra, abbinati ad un lavoro di sacrificio (più volte abbiamo visto l’argentino giocare più basso rispetto alla sua posizione naturale per tentare di ricevere il pallone o ripiegare e pressare fino a centrocampo per recuperare palla) che soddisfa (e parecchio) i tifosi amaranto.

E ”poi” i gol. Pesanti, decisivi, insperati, alcuni dei quali di notevole bellezza. Dai primissimi con la maglia della Reggina (le doppiette con Picerno ed Avellino) a quelli più recenti, dal gol vittoria di Bisceglie al 98′ a quello di domenica contro il Bari (di testa su cross dalla sinistra, senza saltare né guardare, piazzando il pallone in buca d’angolo, stile playstation), passando per la rete al volo contro la Virtus Francavilla.

Gli anni passano, i colpi restano. E la Reggina si gode il suo Denis, sempre più imprescindibile…

