CorSport: “Bari, caccia ad una punta per mettere pressione alla Reggina”

Maita, Laribi e Matteo Ciofani. Tre colpi di spessore per il Bari, ma il club della famiglia De Laurentis non ha intenzione di porre fine al mercato di gennaio, e cerca la ciliegina sulla torta.

Giornate frenetiche per Matteo Scala, ds dei biancorossi. “Un vero tour de force per il diesse genovese- scrive sulle colonne del Corriere dello Sport il collega Antonio Guido-, che subito dopo la partita con la Reggina si è spostato a Lamezia Terme destinazione Malpensa per mettere nero su bianco con Ciofani che ha sottoscritto un contratto fino al 2021 con opzione di rinnovo. Altro aereo per Genova che lo riportava a casa. Ieri mattina nuovo raid per fare ritorno a Bari. Imbarco da Genova per Roma ma un guasto all’aereo lo costringeva ad arrivare a Bari con tre ore di ritardo. Oggi nuovo viaggio da Milano col primo volo: il mercato chiama”.

L’obiettivo è quello di acquistare un altro attaccante, ma da qui a venerdì potrebbero esserci anche due partenze. “Abbandonata la pista Ninkovic, il Bari ora è alla caccia di una punta di spessore che possa alternarsi con Antenucci e Simeri, che finora hanno dominato la scena. Eugenio D’Ursi, una delle migliori punte della scorsa stagione, si è rimesso in marcia dopo il lungo infortunio ma finora non c’è stata la possibilità di vederlo all’opera dal primo minuto. In ogni caso si cerca una punta che guadagni parecchio in qualità e pericolosità offensiva. Mentre è sempre in piedi il discorso con Tremolada, col Bari che aspetta il sì del giocatore, sul piede di partenza c’è sempre l’argentino Franco Ferrari, vicinissimo al Como, ma nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti anche il Livorno. La società toscana è interessata anche al prestito del nigeriano Awa…”.