Coppa Italia Serie C: Ternana ad un passo dalla finale, Catania battuto 2-0

Tra il pareggio sul campo del Monopoli e la sfida di domenica con la Sicula Leonzio, la Ternana è andata in scena in coppa Italia contro il Catania, dove ha trionfato arrivando ad un passo dalla finale

Un occhio al campionato, l’altro alla coppa Italia (di Serie C). La Ternana non pensa minimamente di mollare la presa e, oltre a rincorrere la Reggina in campionato (6 le lunghezze che separano le Fere dagli amaranto) prosegue il proprio cammino anche in coppa Italia di Serie C.

Nel pomeriggio di oggi, infatti, è andata in scena la semifinale di andata tra i rossoverdi ed il Catania, presso lo stadio ”Liberati” di Terni, dove i padroni di casa si sono imposti con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Torromino e Partipilo. Prosegue il magic moment della squadra di mister Fabion Gallo, così come continua il periodo negativo degli etnei. Boccata amara per l’ex amaranto Ciccio Salandria, quest’oggi alla sua prima gara da titolare con i siciliani (sostituito al 25′ della ripresa) dopo il trasferimento della settimana scorsa.

In attesa dell sfida di domenica con la Sicula Leonzio (sempre tra le mura amiche), la compagine umbra si pone ad un passo dal raggiungimento della finale della suddetta coppa, da ipotecare giovedì 13 febbraio (proprio subito dopo la gara con la Reggina) al ”Massimino” di Catania, per la gara di ritorno.

Qualora Vantaggiato e compagni dovessero passare il turno ed arrivare in finale, se la vedrebbero con una squadra tra Feralpisalò e Juventus U23.