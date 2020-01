Bovalinese-Gallico Catona, l’appello del club amaranto ai propri tifosi: “Tutti al Cartisano”

Ultime News

Una condanna “a specchio”, riguardante la scorsa stagione e scaturente da fatti non certo riconducibili né imputabili all’attuale società. Così l’Ac Locri 1909, il giorno dopo la penalizzazione di 3...

Il girone meridionale di serie C perde uno dei suoi attaccanti più rappresentativi. Antonio Floro Flores, all’età di 36 anni, ha deciso di lasciare il calcio giocato. Sulla decisione avranno sicuramente influito gli...

Reggina

Maita, Laribi e Matteo Ciofani. Tre colpi di spessore per il Bari, ma il club della famiglia De Laurentis non ha intenzione di porre fine al mercato di gennaio, e cerca la ciliegina sulla torta. Giornate frenetiche per Matteo...