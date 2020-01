Vibonese-Reggina, storie di ex: Emmausso e la rinascita a Vibo

Gara da ex per Michele Emmausso, che domenica affronterà la Reggina

Domenica, a partire dalle ore 17:30, al ”Luigi Razza” di Vibo Valentia andrà in scena il match tra Vibonese e Reggina, valido per la 24esima giornata del girone C di Serie C. Affronterà la sua ex squadra Michele Emmausso, in rossoblu ma con un passato recente in amaranto.

Quattordici le presenze (e zero reti) del talentuoso ragazzo di Scampia con la maglia della Reggina, totalizzate nella prima metà della scorsa stagione quando, arrivato in prestito dal Genoa (detentore del cartellino) in seguito all’esperienza alla Robur Siena, trascorse sei mesi in amaranto (fornendo qualche prestazione di buon livello mettendo in mostra la propria tecnica), prima di passare al Cuneo nel mercato di gennaio. Altrettante presenze in Piemonte, ma con un gol segnato.

L’esterno d’attacco napoletano, nel mercato estivo ha poi ricevuto l’offerta della Vibonese, facendo così ritorno in Calabria ed approdando a Vibo Valentia, via Genoa, a titolo definitivo e con un contratto di un anno con opzione di rinnovo per il secondo.

Classe e tecnica, esplosività e determinazione, personalità e fantasia: queste le doti nelle corde del talentino campano. Tutte caratteristiche, quelle di Emmausso, che hanno già inciso in favore della Vibonese nel corso di questa stagione, dove l’ex amaranto ha già trovato 7 reti in 19 presenze, mostrando colpi di classe e segnando gol importanti e di notevole bellezza, per una stagione sopra le righe che sa di rinascita.

Recuperato in extremis da Modica per la gara di andata (per via di un infortunio), dove ha giocato solo 45 minuti, l’attaccante rossoblu domenica si ritroverà nuovamente contro la Reggina e lo farà in uno stadio gremito di supporters amaranto, quegli stessi ai quali è rimasto ancora molto legato e dei quali tiene sempre un ottimo ricordo.