Ultime News

Esencial. Determinante, imprescindibile, dallo spagnolo. Lingua del ”Tanque”, lingua di Germàn Denis, che in questo momento si sta rivelando tale con la maglia della Reggina, il cui attacco, ad oggi, parla sempre...

Serie C

Un occhio al campionato, l’altro alla coppa Italia (di Serie C). La Ternana non pensa minimamente di mollare la presa e, oltre a rincorrere la Reggina in campionato (6 le lunghezze che separano le Fere dagli amaranto)...