Vibonese-Reggina, stop alla vendita per i residenti di Reggio e Provincia

La notizia era nell’aria da stamattina, adesso c’è pure l’ufficialità. I tifosi della Reggina ancora sprovvisti di biglietto, non potranno assistere alla sfida di domenica in programma al Razza di Vibo Valentia. Oltre al sold out del settore ospiti infatti, si registra anche il divieto di vendita per gli altri settori dello stadio, deciso a partire da oggi.

Di seguito, la nota della società rossoblù.

Esauriti tutti i tagliandi a disposizione per i tifosi ospiti. A tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica il GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) riunitosi stamattina, ha deciso all’unanimità di bloccare la vendita dei tagliandi ai supporter amaranto residenti in provincia di Reggio Calabria che nei primi due giorni di prevendita hanno polverizzato i biglietti a disposizione nei settori loro riservati.