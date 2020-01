Reggina, le ultime sugli indisponibili: Bertoncini torna in gruppo domani

E’ Davide Bertoncini, l’unico calciatore amaranto recuperabile in vista della trasferta di Vibo. Così come riportato ieri, il difensore ha ormai smaltito la contrattura rimediata prima di Reggina-Virtus Francavilla, anche se il suo rientro in gruppo, previsto per oggi, è slittato a domani. Starà a mister Toscano ed allo staff medico, nei prossimi giorni, decidere se l’ex Piacenza potrà essere inserito o meno nei convocati per il match del Razza (in questo caso, si valuterà anche la possibilità di un utilizzo tra i titolari, oppure tra i calciatori che andranno in panchina).

Ridotte al lumicino invece, le chance di Desiderio Garufo. L’ex Trapani quasi certamente non verrà rischiato, per poi tornare a disposizione la settimana successiva, quando la capolista affronterà la Ternana nel secondo big match casalingo consecutivo.

Ancora da stabilire, i tempi di recupero riguardanti Nicolas Bresciani, il cui infortunio si è rivelato più problematico del previsto. L’esterno sinistro salterà sicuramente sia la Vibonese che la Ternana, al momento, un’ipotesi sul suo rientro si potrebbe azzardare in merito alla sfida casalinga contro la Paganese. Niente Vibo anche per Abdou Doumbia, alle prese con il terzo infortunio stagionale: le ipotesi su un recupero del franco-malese, sono rinviate alla prossima settimana.

f.i.