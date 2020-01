Penalizzazione Locri, come cambia la classifica di Eccellenza

Tre punti di penalizzazione da scontare nella stagione in corso. La decisione del TFN, ufficializzata ieri, complica e non di poco la speranza del Locri di partecipare ai playoff di Eccellenza. Gli amaranto sono passati infatti da 28 a 25 punti, perdendo due posizioni e scivolando alle spalle di Sambiase, Isola e Scalea. Un handicap che può pesare veramente tantissimo, dal momento che il distacco dalla Morrone, quinta in classifica, adesso è di quattro lunghezze, mentre il quarto posto è a -9 (arrivare quinti potrebbe non bastare, qualora lo svantaggio sulla seconda fosse pari o superiore ai 10 punti).

Per la cronaca, ricordiamo che la società jonico-reggina ha annunciato ricorso. Di seguito, la nuova classifica dell’Eccellenza Calabria.

Classifica

41 San Luca

39 Reggiomediterranea

35 Vigor Lamezia

34 Sersale

29 Morrone

29 Isola Capo Rizzuto

27 Sambiase

26 Scalea

25 Locri (-3)

24 Bocale ADMO

17 Paolana

17 Gallico Catona

16 Soriano

15 Trebisacce

15 Cotronei (-1)

14 Bovalinese