Gazzetta del Sud: “Reggina, la carica dei mille”

Il dodicesimo uomo. Nella caccia alla serie B, la Reggina potrà contare ancora una volta sulla spinta del popolo amaranto.

“Anche a Vibo- si legge nell’edizione odierna della Gazzetta del Sud- così come si è verificato a Lentini, la capolista sarà accompagnata dalla carica dei mille. Polverizzati in un giorno e mezzo i 1250 tagliandi riservati al settore ospiti, ma molti tifosi stanno acquistando biglietti anche in tribuna. Cresce l’attesa per il derby in programma domenica al Luigi Razza. Fischio d’inizio alle 17:30. Lo stadio si colorerà d’amaranto”.

Più della metà del Razza dunque, è destinata ad essere gremita da tifosi reggini. “A De Rose e compagni- prosegue il collega Natalino Licordari-sembrerà di giocare al Granillo. Impianto omologato per tremila posti. Partiranno diversi pullman dalla città dello stretto. Alcuni sostenitori raggiungeranno la città ipponiana direttamente con mezzi privati”.