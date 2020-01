Vibonese-Reggina, Bertoncini tenta il recupero. E Garufo…

Davide Bertoncini ci prova. Il difensore amaranto, dopo aver saltato Virtus Francavilla e Bari per infortunio, potrebbe rientrare nella lista dei convocati di mister Toscano per la trasferta di Vibo.

I controlli a cui si è sottoposto l’ex Piacenza, avrebbero confermato la “semplice” contrattura, i cui tempi di recupero sono stimabili tra i sette ed i dieci giorni. Il calciatore nativo di Fiorenzuola d’Arda era assente nell’odierna seduta di allenamento, ma già domani, ovvero ad una settimana esatta dal problema muscolare che lo ha messo ko, potrebbe tornare a disposizione del tecnico. Al momento in cui scriviamo dunque, in vista di domenica le sue quotazioni salgono al cinquanta per cento, ed un mancato impiego sarebbe da ricondurre solo al voler evitare i rischi di una ricaduta.

Qualche chance pure per Desiderio Garufo, anch’esso vicino all’abbandonare la lista indisponibili dopo essersi nuovamente infortunato nel corso di Bisceglie-Reggina. Qualora per Vibo dovesse alzare bandiera bianca, molto probabilmente l’esterno destro rientrerebbe tra due settimane, nell’importantissima sfida contro la Ternana.

f.i.