Serie D girone I, 21^ giornata: nessuna copertina per le reggine…

Un’altra domenica abbastanza amara, per le tre compagini reggine impegnate nel girone I di serie D.

Mani nei capelli per il Roccella, che contro il Nola è passato dalla possibilità di incamerare tre punti importantissimi, ad una sconfitta davvero surreale. Gli amaranto jonici erano riusciti a sbloccare il match a 20′ dalla fine con il rigore di Malerba, salvo poi essere prima raggiunti e superati tra l’88’ ed il 90′.

Ko anche la Palmese, sempre in cima alla classifica. I neroverdi non sono riusciti a dare continuità al successo contro il Troina, uscendo sconfitti da Licata per effetto della rete di Manfrè in apertura di ripresa.

Porta invece un punto a casa la Cittanovese, ma lo 0-0 casalingo con il Corigliano non può essere accolto con enfasi, dal momento che nei confronti dell’avversario di turno c’erano ben 13 punti di distacco a favore dei giallorossi.