Reggina, il punto sul mercato: la partenza di Doumbia non è più così sicura…

Attenzione rivolta solo sul mercato in uscita, dal momento che quello in entrata, a meno di occasioni irrinunciabili dell’ultimo minuto, si chiuderà con gli arrivi di Daniele Liotti, Matti Lund Nielsen e Manuel Sarao. Gli ultimi tre giorni di mercato (si chiude venerdì alle ore 20), vedranno la Reggina nella veste di chi sa che l’unico obiettivo è quello di dare una piccola sfoltita alla rosa, con particolare riferimento a qualche calciatore che di spazio ne ha trovato davvero poco.

Ad oggi, l’indiziato numero uno a lasciare Reggio Calabria insieme a Ciccio Salandria rimane Matteo Rubin. Considerato l’arrivo di Liotti, il recupero imminente di Bresciani e la duttilità di Rolando, l’ex Toro nel settore sinistro si trova davvero chiuso, e per lui potrebbero aprirsi le porte del girone A. Attenzione invece alla posizione di Abdou Doumbia, il cui addio, quasi scontato fino ad una settimana addietro, potrebbe non verificarsi: le qualità del franco-malese non si discutono, e se le continue noie fisiche dovessero finalmente dargli tregua, potrebbe rivelarsi una carta importante nel rush finale della stagione, pur partendo in una posizione da “quarto/quinto attaccante” a livello di gerarchie.

Ancora in ballo anche l’eventualità di dare in prestito Hachim Mastour, mentre Lorenzo Paolucci, nonostante gli ultimi rumors, rimarrà alla corte di Toscano.

f.i.