Reggina-Bari, l’MVP dei nostri lettori: Denis, e sono tre!

Ultime News

“Rimpianti e recriminazioni in quantità industriale”. Comincia così l’analisi della Gazzetta del Sud, in merito al big match tra la capolista Reggina ed il Bari. “La Reggina-scrive il collega Natalino...

Reggina

Dopo averlo sfiorato a Lentini, il popolo amaranto fa registrare il secondo sold out esterno stagionale. Anche al Razza di Vibo Valentia, così come al Viviani di Potenza, il settore ospiti sarà infatti gremito in ogni ordine di...