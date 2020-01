Prima Categoria D, le “reggine” della 16^ giornata: Borgo e San Gaetano, vittoria e spettacolo

Vittorie schiaccianti, bel gioco e bomber di razza: Borgo Grecanico Melitese e San Gaetano Catanoso si aggiudicano la copertina di RNP dedicata alla Prima Categoria.

Questa settimana, la copertina di RNP dedicata alla Prima Categoria si divide a metà. Luci dei riflettori per Borgo Grecanico Melitese e San Gaetano Catanoso, che hanno entrambe ottenuto i tre punti attraverso autentiche caterve di gol. La capolista, sempre più vicina alla vittoria del campionato, ne ha fatti addirittura sette al San Roberto Fiumara, mettendo in vetrina il solito Ciccio Marino (tripletta per uno dei calciatori più forti di tutto il calcio dilettantistico nostrano) ed Annunziato Martino (doppietta per lui). Imponente anche il successo del San Gaetano, grande sorpresa di questo campionato: il 5-0 sul Lazzaro vale la conferma in piena zona playoff, ed esalta le qualità del duo Cedro-Modafferi (tripletta per il primo e doppietta per il secondo, capocannoniere del campionato insieme a Marino).

VOTO DI RNP: 8.