Tegola Locri, amaranto penalizzati di tre punti

Tegola in casa Locri. Il club jonico, nella giornata di oggi, ha subito tre punti di penalizzazione in classifica da parte del Tribunale Federale Nazionale. In attesa di conoscere nel dettaglio il dispositivo inerente la decisione, sembra che la penalizzazione in questione derivi da vicende risalenti alla scorsa stagione, dal momento che oltre al -3 per gli amaranto, sono state inflitte anche delle squalifiche, nelle quali risulta il nome di Antonella Modafferi, che non è più presidente del club dalla scorsa estate.

L’AC Locri 1909, attraverso la propria pagina ufficiale Facebook, ha già annunciato che ricorrerà contro la decisione del TFN e nelle prossime ore spiegherà dettagliatamente la vicenda.

Di seguito, il testo pubblicato sul sito della figc.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, infligge le seguenti sanzioni:

– per il Sig. Gerardo Strumbo, la squalifica di mesi 6 (sei);

– per la Sig.ra Antonella Modafferi, l’inibizione di anni 2 (due);

– per il Sig. Sebastiano La Ferla, l’ammenda di € 1800,00 (milleottocento/00);

– per la società AC Locri 1909, punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato in corso, oltre all’ammenda di € 3000,00 (tremila/00).