Vibonese, Prezioso in vista della Reggina: “Sarà una battaglia, vogliamo i playoff”

Periodo complicato per la Vibonese. I rossoblù non vincono da sette turni, nei quali hanno racimolato appena cinque pareggi e due sconfitte. Nonostante la flessione, il centrocampista Mario Prezioso è convinto che la compagine allenata da Modica saprà riprendersi in fretta, a partite dalla sfida di domenica contro la capolista Reggina.

Di seguito, tutte le dichiarazioni di Prezioso, rilasciate ai microfoni del sito ufficiale rossoblù.

OCCASIONE PERSA-Quelli col Rende sono punti persi, eravamo sotto ma oltre al gol non ci avevano impensierito, avevamo il gioco in mano e se c’era una squadra che doveva passare in vantaggio eravamo noi. C’è anche il rammarico per le occasioni avute nel finale, dovevamo metterci più cattiveria.

TRANQUILLITA’ E…CATTIVERIA-E’ un periodo in cui abbiamo raccolto poco, ma sono sicuro che ne usciremo fuori, perché la squadra c’è, il gruppo c’è e le idee ci sono. Dobbiamo essere più tranquilli, dare di più ed essere più cattivi. Sarebbe un dispiacere rovinare tutto quello che è stato fatto fino ad un mese fa, perché le qualità ci sono.

ARRIVA LA CAPOLISTA REGGINA-Siamo tutti a dover farci valere, così come abbiamo fatto quando stavamo bene, e sono sicuro che già da domenica daremo battaglia e faremo ancora di più. Meritiamo di andare ai playoff, lo merita la società. Con la Reggina sarà una partita bellissima, queste partite si preparano da sé e dobbiamo dimostrare di essere una squadra importante e forte per questo campionato.