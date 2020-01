-Gazzetta del Sud-Reggina, rimpianti e recriminazioni: quel pubblico meritava la vittoria

"Sugli spalti s'è visto uno spettacolo d'altri tempi, anche per via del gemellaggio con i cugini pugliesi".

“Rimpianti e recriminazioni in quantità industriale”. Comincia così l’analisi della Gazzetta del Sud, in merito al big match tra la capolista Reggina ed il Bari.

“La Reggina-scrive il collega Natalino Licordari-aveva in pugno la vittoria dopo il bellissimo gol di Denis, ma è stata beffata nel finale dal contestatissimo gol in mischia con il quale Perrotta ha riportato a galla i pugliesi. La squadra dello Stretto ha protestato a lungo reclamando la posizione di fuorigioco dell’autore del pari. Irremovibili il direttore di gara e il suo assistente. E in tanti hanno ricordato anche il torto subito nella gara di andata al San Nicola…”.

Rimpianti in campo, brividi sugli spalti. “Sugli spalti s’è visto uno spettacolo d’altri tempi, anche per via del gemellaggio con i cugini pugliesi. Sedicimila spettatori, record stagionale di presenze al Granillo. In campo e fuori hanno trionfato i valori autentici dello sport”.

Tornando alla prestazione della capolista, parecchie le note liete. “Blondett, schierato a sorpresa cursore di destra, ha ben interpretato il suo ruolo. Ottima, al centro della difesa, la prova di Gasparetto, trionfatore di quasi tutti i duelli aerei. Rossi e Loiacono non hanno sbagliato praticamente un colpo. Sounas, giocando sotto gli occhi del suo agente Bruno Cirillo, ci ha messo tanta sostanza risultando tra i migliori. Bene anche Rolando, che, impiegato sulla corsia di sinistra, ha macinato chilometri”.