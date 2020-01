Vibonese-Reggina, il settore ospiti è già sold out

Verso Vibonese-Reggina, letteralmente polverizzati i biglietti per il settore distinti:al Razza sarà ancora invasione amaranto, proprio come accadde nella scorsa stagione.

Dopo averlo sfiorato a Lentini, il popolo amaranto fa registrare il secondo sold out esterno stagionale. Anche al Razza di Vibo Valentia, così come al Viviani di Potenza, il settore ospiti sarà infatti gremito in ogni ordine di posto.

I 1.250 biglietti disponibili, sono stai letteralmente presi d’assalto già nella tarda mattinata di ieri, fino ad andare esauriti in serata. Per la capolista Reggina, si tratterà della trasferta con più tifosi al seguito, anche perché la prevendita è consentita pure per gli altri settori dello stadio.

Proprio come successo nella scorsa stagione, quando la compagine dello Stretto centrò a Vibo il pass per i playoff, tra distinti e tribuna i sostenitori amaranto raggiungeranno le 2.500 unità.