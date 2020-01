Questione di dettagli, così come ha dichiarato mister Toscano nella sala stampa del Granillo. Se la Reggina non ha battuto il Bari lo si deve, regolamento alla mano, all’errore di arbitro e guardalinee. Agli amaranto non si può rimproverare nulla dal punto di vista della prestazione, ma il rammarico è innegabile, pensando al fatto che la punizione da cui scaturisce l’1-1 barese, è figlia dell’unico errore gestionale di una gara quasi perfetta.

Quasi, appunto. Perché dal minuto 85 al minuto 86, “saltano” tre dettagli. Il primo riguarda Bellomo, che non riesce a far carambolare il pallone tra i due difensori del Bari, e finisce col far perdere il possesso alla Reggina. Passano una trentina di secondi, e siamo già dall’altra parte, dove si verifica il secondo errore (il più grave): Guarna riceve palla da Rossi, ma invece di rinviare forte e lungo, magari sugli esterni, calcia in maniera debole all’altezza del cerchio di centrocampo, consentendo ai biancorossi di reimpostare.

Il terzo lo commette Sounas, autore comunque di una prova di grandissimo livello: il centrocampista greco entra in scivolata sull’avversario invece di “accompagnarlo” verso il lato destro dell’attacco barese, dal momento che in quella zona c’erano solo maglie amaranto. Da lì, la punizione che porta al gol (in fuorigioco) di Perrotta.

Dettagli, come dicevamo. Dettagli che sarebbero passati inosservati, se la bandierina alla sinistra di Guarna si fosse alzata o se l’arbitro avesse giudicato correttamente il tocco di Rossi.

f.i.