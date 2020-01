Promozione B, la classifica marcatori: lotta a tre

La tripletta realizzata nel match con la Rombiolese, vale a Giuseppe Papaleo della Stilese il ritorno in solitaria nella vetta della classifica marcatori del girone B. Alle sue spalle pero’, la corsa è tutt’altro che rallentata: due gol sia per Davide Giglio dello Sporting Catanzaro, che per Juan Martinez, compagno di squadra di Papaleo. Tre bomber divisi da altrettante reti, tutto è ancora in ballo…

