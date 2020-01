Prima Categoria D, la classifica marcatori: corsa a tre…

Tre bomber, per un totale di 45 gol. A comandare la classifica del girone D adesso ci sono Ciccio Marino (tripletta in Borgo-San Roberto Fiumara), Antonio Carbone (doppietta in Deliese Bianco) e Salvatore Modafferi (doppietta in San Gaetano Catanoso-Lazzaro).

