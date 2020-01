Italian Football Awards: Sarao eletto miglior attaccante del girone C della Serie C 2018/19

Manuel Sarao è stato eletto miglior attaccante del girone C della Serie C edizione 2018/19 agli Italian Sports Awards, evento ideato e prodotto dal giornalista Donato Alfani e che, da nove anni a questa parte, omaggia gli sportivi ed i calciatori italiani che si sono contraddistinti durante il corso della stagione calcistica nelle rispettive categorie.

L’attaccante della Reggina, arrivato in questa finestra di calciomercato dal Cesena, è stato dunque invitato per ritirare il premio presso l’Hotel dei congressi (in quel di Castellammare di Stabia) nella giornata di martedì 4 febbraio, ovvero due giorni dopo la sfida del ”Luigi Razza” con la Vibonese.

Primo premio per Sarao (che con la maglia della Virtus Francavilla, nella scorsa stagione, aveva siglato 11 reti in 38 presenze tra campionato, play-off e coppa Italia), che sui social commenta: “Un grande onore ricevere questo premio , frutto del lavoro quotidiano della fatica al buio ,un grazie a tutti quelli che hanno contribuito a questo risultato ex compagni e società , alla mia spalla Ai miei amici e alla mia famiglia , al mio agente e al magico coach … ora testa e cuore per un altro grande obbiettivo .AD MAIORA“.

Lo scorso anno, a vincere il premio, fu Matteo Di Piazza.