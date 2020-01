SERIE C GIRONE C, LA CLASSIFICA MARCATORI

Un altro turno senza reti per Mirko Antenucci del Bari e Simone Corazza della Reggina, entrambi ancora al comando della classifica dei bomber. Anche questa volta, Fella del Monopoli non è riuscito ad approfittare del “digiuno” dei due colleghi, mancando l’aggancio al primo posto.

Serie C girone C, la classifica marcatori aggiornata dopo il ventitreesimo turno.

Serie C girone C, la classifica marcatori: El Tanque sale sul podio…

