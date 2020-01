Gallico Catona, il momento resta delicato: parola d’ordine, calma e nervi saldi

Domenica scorsa, hanno debuttato in rossazzurro altri due nuovi innesti . Si tratta dell’attaccante Sabatino Gennaro, classe 1997 proveniente dalla Promozione campana , e del centrocampista Mario Garzia, classe ’98 proveniente dalla Promozione pugliese.

Il campionato è entrato nella fase cruciale, la tenuta atletica diventa basilare al pari di quella psicologica. Adesso come non mai bisogna fare quadrato , calma e nervi saldi rappresentano un’autentica parola d’ordine.

Quarta sconfitta consecutiva, l’ottava esterna. E’ un momento decisamente no per il Gallico Catona, che dopo essere stato sconfitto anche dallo Scalea, andrà a Bovalino si andrà a giocare un importantissimo match salvezza con la consapevolezza di non poter permettersi ulteriori passi falsi. L’organico è stato infoltito ulteriormente, la società sta facendo di tutto per riuscire a centrare la salvezza fra tante difficoltà oggettive.

Un altro ko per i rossazzurri, scivolati in zona playout.

Ultime News

Reggina Reggina-Bari, a mente fredda: puniti nell’unico errore 27/01/2020 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Questione di dettagli, così come ha dichiarato mister Toscano nella sala stampa del Granillo. Se la Reggina non ha battuto il Bari lo si deve, regolamento alla mano, all’errore di arbitro e guardalinee. Agli amaranto non...