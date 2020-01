Si tinge sempre più di biancorosso, il girone A di serie C. Nella sfida tra ex Milan Brocchi-Gilardino, la capolista Monza vince anche in casa della Pro Vercelli, portandosi addirittura a +15 dal Pontedera, reduce dall’1-1 di Novara. Il Renate dell’ex Reggina Diana si ferma a Como, mentre Angelo Gregucci, altro ex amaranto, pareggia 3-3 con l’Olbia nella partita che lo ha visto tornare sulla panchina dei grigi, ma il rammarico è enorme, visto che i padroni di casa vincevano 3-1 ed il gol del pari ospite è arrivato allo scadere.

Serie C, il girone A: Monza show, + 15! Pari e rimpianti per l’ex Reggina Gregucci

Ultime News