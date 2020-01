Reggina, il migliore di RNP: Denis bomber-guerriero

Tre gol in tre partite, per un calciatore che con la serie C c’entra poco o nulla. Nè Antenucci né Corazza, nella supersfida tra Reggina e Bari a mettere il sigillo del bomber è stato German Denis: una torsione magistrale quella del Tanque, che sul cross di Rolando ha letteralmente “bruciato sul tempo” il diretto marcatore, mandando la sfera laddove il portiere avversario nulla ha potuto.

Anche questa volta il gol è la logica conseguenza di una prova maiuscola, fatta di intelligenza tattica e sponde sontuose al servizio dei compagni.

Per la terza volta consecutiva, El Tanque è il migliore calciatore amaranto secondo RNP.

Denis 7,5 (il migliore): fa il bello ed il cattivo tempo, lavorando molto bene in fase offensiva e giocando altrettanto bene di sponda. Coglie ogni pallone che giunge dalle sue parti trasformandolo in ottimi suggerimenti per i compagni, corre e lotta fino all’ultimo ed indietreggia nei momenti di difficoltà. Al 68′ fa esplodere il ”Granillo”, siglando il suo nono centro in campionato, grazie ad una perfetta torsione di testa sul secondo palo su cross di Rolando.