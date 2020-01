Prima Categoria A, B e C: ok Villaggio Europa e Parghelia, cade lo Scandale

Prima Categoria, negli altri gironi calabresi ennesima conferma per le capolista dei gironi A e C, mentre il girone B diventa sempre più combattuto.

Il Villaggio Europa si conferma squadra dominatrice del girone A di Prima Categoria, rifilando un sonoro poker al Sillanun Mangon nel big match. Dietro la capolista resiste la New Academy, corsara sul campo del Real Montalto.

Sorpresa invece nel girone B, dove lo Scandale va ko in casa del Rocca di Neto (terzo in classifica) e adesso sente davvero il fiato sul collo del Caraffa, con quest’ultimo che ha rifilato al Cirò un 5-0 che non ammette repliche.

Nel girone C, conferma anche per il Pagheria, che passa 0-3 in casa del Guardavalle ed allunga sul Campora, fermato in casa dalla Vigor e raggiunto in seconda posizione dal San Calogero. Riguardo le due reggine, il Caulonia supera davanti ai propri tifosi il Mileto ed aggancia il Bivongi, sconfitto dal Filadelfia Cup.

PRIMA CATEGORIA GIRONE A, 16^ GIORNATA

Bisignano-Cerzeto K91 2-1

Fuscaldo-Riviera dei Cedri 1-2

Luzzese-Città di Aprigliano 1-1

Mirto Crosia-D.B. Rossoblu 0-1

Real Montato-New Academy 0-1

Stelle Azzurre-Geppino Neti 2-0

Villaggio Europa-Sillanum Mangone 4-1

Riposava: Brutium Cosenza

CLASSIFICA

44 Villaggio Europa

36 New Academy

32 Sillanum Mangone

28 Brutium

25 Luzzese

24 Real Montalto

24 D.B. Rossoblù

22 Riviera dei Credi

21 Stelle Azzurre

20 Città di Aprigliano

16 Mirto Crosia

15 Bisignano

11 Geppino Neti

10 Fuscaldo

6 Cerzeto K 91

PRIMA CATEGORIA GIRONE B, 16^ GIORNATA

Borgia-Atletico Sellia Marina 0-1

Caraffa-Città di Cirò Marina 5-0

Cervia-Girifalco rinviata

Chiaravalle-San Mauro Marchesato 2-2

Magisano-R.Fondo Gesù 1-1

Rocca di Neto-Scandale 2-0

San Severina-Nuova Valle 3-0

Riposava: Atletico Maida

CLASSIFICA

37 Scandale

35 Caraffa

30 Rocca di Neto

27 Atletico Maida

25 Borgia (-3)

23 San Mauro Marchesato

22 R.Fondo Gesù

22 Atletico Sellia Marina

22 Cirò Marina

19 Santa Severina

18 Chiaravalle

14 Magisano

14 Nuova Valle

13 Cervia

11 Girifalco

PRIMA CATEGORIA GIRONE C, 16^ GIORNATA

C.Guardavalle-Pargheria 0-3

C.Vaticano-N.Calimera 3-2

Campora-Vigor 1919 1-1

Caulonia-R.Mileto 2-1

Filadelfia Cup-Bivongi Pazzano 3-1

Nicotera-Real Pizzo 2-4

San Calogero-Città di Lamezia Terme 2-0

Riposava: Badolato

CLASSIFICA

38 Parghelia

33 Campora

33 San Calogero

31 Real Pizzo

30 Vigor 1919

26 Capo Vaticano

24 Caulonia

24 Bivongi Pazzano

23 Nicotera

19 N.Calimera

15 Filadelfia Cup

10 C.Lamezia Terme

8 Guardavalle

7 Badolato

2 Real Mileto (-4)