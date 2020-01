Comunicato Reggina: “Nessuno è stato autorizzato ad usare i colori amaranto per fini politici”

Nella giornata di ieri, è circolata una foto che ha scatenato non poche polemiche. Nello scatto in questione, il coordinatore delle segreterie nazionali della Lega, Roberto Calderoli, mostrava ai presenti una felpa della Reggina con tanto di logo.

Al di là degli schieramenti e delle ideologie, la foto ha legittimamente irritato una buona fetta di tifoseria ed opinione pubblica, in quanto il glorioso simbolo della Reggina è giusto che rimanga fuori dalla politica e che non venga ricondotto a nessun tipo di colore che non sia amaranto.

In merito all’argomento, il club dello Stretto è intervenuto prontamente, sgombrando il campo da ogni eventuale malumore o fraintendimento.

“Il presidente Luca Gallo e la Reggina 1914- si legge nella nota ufficiale- precisano di non aver autorizzato nessun soggetto, in nome e per conto proprio, a utilizzare i colori amaranto per fini politici. Qualsiasi iniziativa, soprattutto se posta in essere da persone esterne alla società, è da interpretarsi come mera azione personale“.