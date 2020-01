Serie C Girone C, 23^ giornata: risultati, classifica e prossimo turno

I risultati finali della 23^ giornata del Girone C di Serie C, la nuova classifica e il programma completo del prossimo turno

Terminano in parità i due confronti in vetta alla classifica e tutto resta invariato con la Reggina a +6 su Bari e Ternana; ne approfitta il Potenza che aggancia il Monopoli al quarto posto. Il Catania cade a Viterbo, vince ancora la Virtus Francavilla, in ascesa come la Cavese decima. Colpo di coda del Rieti contro la Casertana. Il turno si completa domani con Sicula Leonzio-Catanzaro.

23^ giornata (26/01/2020)

Rende-Vibonese 1-1 (25/01)

Reggina-Bari 1-1

Viterbese-Catania 2-0

Virtus Francavilla-Paganese 2-0

Monopoli-Ternana 0-0

Potenza-Bisceglie 1-0

Rieti-Casertana 1-0

Avellino-Picerno 1-1

Cavese-Teramo 1-0

Sicula Leonzio-Catanzaro (lunedì 27/01, 14:30)

Classifica

53 Reggina

47 Bari

47 Ternana

44 Monopoli

44 Potenza

34 Teramo

33 Catania

32 Catanzaro*

32 Viterbese

31 Cavese

30 Virtus Francavilla

29 Paganese

28 Casertana

28 Vibonese

28 Avellino

24 Picerno

17 Bisceglie

15 Rende

12 Sicula Leonzio*

11 Rieti (-5)

*una partita in meno

Prossimo turno – 24^ giornata (02/02/2020)

Paganese-Cavese 01/02/2020, 20:45

Bisceglie-Avellino 15:00

Casertana-Picerno 15:00

Teramo-Rende 15:00

Potenza-Rieti 15:00

Ternana-Sicula Leonzio 15:00

Catania-Monopoli 17:30

Vibonese-Reggina 17:30

Bari-Virtus Francavilla 17:30

Catanzaro-Viterbese 17:30