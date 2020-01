Bari, Perrotta: “Rete importante per me e la squadra, Denis avversario difficile”

Nel post-gara di Reggina-Bari è intervenuto in conferenza stampa Marco Perrotta, autore del gol del pari biancorosso.

“E’ stata una partita difficile e combattuta, sul mio gol non so dire se era buona o meno la mia posizione, l’ha toccata comunque un calciatore della Reggina; sono contento per questa rete, era importante per me e per la squadra. Affrontare uno come Denis non è facile, ha fatto un grandissimo gol, la nostra linea difensiva è stata brava nelle coperture. Questo è il nostro spirito, ci è venuto difficile esprimere il nostro gioco, ci siamo dovuti adattare, non ci aspettavamo un’aggressione così forte. Il nervosismo a fine partita ci sta, ci sono state le scuse da parte nostra e da parte loro.”